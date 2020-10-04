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أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا متاؤس حول صلاة التسبحة بعنوان " عمق التسبحة في كنيستنا القبطية"، كما أستعرض نيافة الأنبا سرابيون حياة القديس موريس بمناسبة تذكار استشهادة في ٢٥ توت، وواصل نيافة الأنبا رافائيل حديثه عن "علامات قبل المجئ الثاني ٢" بمقال حمل ذات العنوان.
وتأمل نيافة الأنبا مارتيروس في أيقونة الطفل يسوع المسيح بعنوان " الطفل عتيق الأيام"، كما تواصل المجلة نشر صور وبيانات أوائل الثانوية العامة بمختلف الإيبارشيات.
كما تضمن العدد الجديد مجموعة من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مختارات من حلو الكلام.. افتتاحية البابا تواضروس في العدد الجديد من مجلة الكرازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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