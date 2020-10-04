مجانا.. فتح المتاحف العسكرية احتفالا بمرور 47 عاما على نصر أكتوبر

قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية "متحف العلمين – متحف بورسعيد"، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجانًا للجماهير يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجارى مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتي ذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما يأتي ذلك أيضا فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني القلبية للفريق أول محمد زكي، ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم؛ دفاعا عن الوطن وذودا عن حريته وكرامته.