مجانا.. فتح المتاحف العسكرية احتفالا بمرور 47 عاما على نصر أكتوبر

قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية "متحف العلمين – متحف بورسعيد"، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجانًا للجماهير يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجارى مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.
يأتي ذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما يأتي ذلك أيضا فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني القلبية للفريق أول محمد زكي، ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم؛ دفاعا عن الوطن وذودا عن حريته وكرامته.
وأكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، أثناء تفقده مسجد عمرو بن العاص في حي المساعيد بالعريش، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد المسجد بتكاليف وصلت إلى 3 ملايين جنيه.
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