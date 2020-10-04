سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بكنائس إيبارشية سمالوط

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وتوجه الكهنة الذين تم سيامتهم للخدمة بالايبراشية إلى دير السيدة العذراء بجبل الطير، بسمالوط لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.
من ناحية أخرى، صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يحمل الغلاف أيقونة قبطية للقديسين كبريانوس أسقف قرطاجنة ويوستينا وذلك بمناسبة تذكار استشهادهما في ٢١ توت الموافق الأول من أكتوبر.
وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " مختارات من حلو الكلام" حيث تضمنت مجموعة منتقاة من أقوال الآباء وروائع الحكم والأمثال في شتي جوانب الحياة.
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