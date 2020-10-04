لإضافة 14400 ميجاوات .. الكهرباء : تنفيذ ثلاث محطات عملاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة بعد توليه منصبه الجديد وذلك لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين.





ورحب شاكر فى بداية اللقاء بمافروماتيس، وأشاد بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة بدعم أواصر التعاون بين البلدين.

وأشار إلى نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، مؤكدا الاهتمام الكبير بالجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات.



أضاف، أن فى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصرى على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 2014 تنتهى خلال العام الحالى، مضيفا: "تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة".

وأوضح، خلال الاجتماع، أن القطاع يولى مشروعات الربط الكهربائى أهمية، حيث تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية، وترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

تابع: "كما يتم حالياً المضى قدماً فى استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى إفريقيا، كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

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استطرد: "تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين أخذاً فى الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة،

ووجه الدكتور شاكر بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقى أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، مؤكدا على الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

يأتى هذا اللقاء تأكيداً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد ، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.