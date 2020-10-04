صور: منى قوت .. صعيدية تتسلق النخيل من أجل لقمة العيش : أحلم بمقابلة السيسى

فى قرية الحلة، بمحافظة قنا، بصعيد مصر، 36 عامًا، قضتها "منى قوت"، بين الأشواك والسعف، تستخدم درجات النخيل، للوصول الى حلمها، بمطلعها المفتول من شعيرات اللوف، تقبض بيدها، لتجنى أشهى الثمار، بعدما حولت مهارتها فى تسلق النخيل، إلى مهنة تدر عليها بعض النقود، لتعينها على كسب لقمة العيش، بعد أن كانت تهزم الصبيان ممن هم فى سنها أثناء مسابقة صعود النخيل.





قبل أن تنثر الشمس أشعتها وتبسطها، مع نسمات الصباح، تنفض صبرية أحمد عصران، والشهيرة بـ"منى قوت"، عنها غبار النوم، لتبدأ رحلتها اليومية فى جنى ثمار النخيل، لتنطلق فى مغامراتها الممتعة، ممسكة بمعداتها البدائية من المطلع والمنجل أو الفأس، التى هى السبيل الذى يعينها فى كسب لقمة العيش، خاصة وأنها لم تتزوج ولكنها تعول أمها وأختها ومعها 5 أبناء، توفى عنهم والدهم.

على مر 3 عقود متتالية، خلعت فيها منى قوت ثياب الأنوثة، وتشبهت بالرجال، فى صلابتهم وقوتهم، خلال مغامراتها اليومية فى صعود النخيل أملًا فى جمع الحصول على تمور ناضجة تطيب بها حياتها ببيعها فى الأسواق لسد رمقها وتلبية احتياجات أسرتها، ومن الغريب أن تزاحم قوت فى مهنة طلوع النخيل، وهى المهنة الأكثر صعوبة ومشقة وتحتاج إلى مجهود كبير لكنها أصرت ألا يقتصر عملها على الأعمال الخفيفة أو المنزلية.

تقول قوت، لـ دوت الخليج، إن طلوعها النخيل منذ صغرها كان بمثابة شغف وشىء من قبيل المغامرة، إلا أننى منذ سن السابعة، لم أتوقف نهائيًا عن طلوع النخيل، على الرغم أننى كثيرا ما واجهت الفئران والأفاعى والغربان، إلا أننى لم أخشاهم نهائيًا.

وتتابع قوت حديثها: قمت باستغلال مهارتى فى تسلق النخيل، وحولتها إلى مهنة.. مهنة عرفها البشر منذ آلاف السنين، وبها عدد محدود جدًا، فأبدأ بتهذيب النخيل وتقليم الجريد فى بداية العام، وفى منتصف الموسم أقوم بتلقيح النخيل، وفى موسم جنى الثمار أقوم بقطع سبائط البلح وبيعه فى الأسوق لكسب لقمة العيش.

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توضح قوت، ما واجهته من انتقادات بسبب العادات والتقاليد المتعارف عليها في صعيد مصر، من باب أنها تعمل فى مهنة الرجال، وغيرها من الكلمات، والتى لم تعيرها أى اهتمام، لتتابع تقدمها وتعلمها صعود النخيل، وتصبح من أشهر طالعى النخيل فى القرية والقرى المجاورة التى يتسارع الجميع على طلبها لجنى الثمار لهم.

تشير طالعة النخيل، إلى أن استعدادات موسم جنى البلح تبدأ مطلع أبريل من كل عام، والتى تستهلها بأعمال التلقيح، من خلال أكواز النخيل المذكر، وتلقيح النخيل الأنثى لتأتى بأفضل محصول، وتنتظر بعدها حتى حلول موعد جنى البلح، والذى يكون فى أغسطس وصولًا إلى شهر أكتوبر، وبعدها عملية التقليم وقطع الجريد الزائد لكى لا يكون حملا على النخلة، بالإضافة لقطع للسباط الجاف ليترك مكانه للخروج السباط الجديد، وتخليص النخلة من الليف الزائد حتى تستطيع أن تتنفس.

وتدلل قوت، على أن عملها لا يقتصر فى طلوع النخيل فقط، بل امتد لحفر القبور، إبان أزمة كورونا المستجد، لتساعد الأهالى فى تكريم شهداء كورونا، كما أنها تعمل باليومية فى أى عمل يدر عليها مالا، لكى لا تمد يدها الى أحد، فتأكل من عرق جبينها ولا تنتظر الشفقة.

تحلم صبرية، بأن تصافح يديها يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن تستريح من أعمالها فى طلوع النخيل، وتحصل على وحدة سكنية تأويها وأسرتها وتحمى أجسادهم من رطوبة الشتاء.