وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعاً مع محافظ بورسعيد وذلك بمقر الوزارة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك بمقر الوزارة

وشهد الإجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بسير العمل فى المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتى تضم 429 مصنعاً وجهود جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الموجودة ، بما يسهم فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب .

وأكد اللواء محمود شعراوى على إهتمام الوزارة بملف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم بمختلف المحافظات علي أكثر من محور ، والاستفادة من الميزة التنافسية التى تتمتع بها المحافظات والتى تأتى على رأسها بورسعيد في ظل امتلاكها للعديد من القدرات الصناعية الكبرى والتى تؤهلها لتكون مركزاً صناعياً ولوجيستيا لنفاذ الصادرات المصرية للخارج .

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وقال اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى القطاع الصناعي وإقامة المشروعات الصناعية العملاقة ومن بينها أكبر مصنع بالشرق الأوسط لانتاج إطارات المركبات ابتداء من الدراجات النارية وحتي المعدات الثقيلة والجرارات.

وأكد اللواء عادل الغضبان حرصه علي تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد وتذليل أي معوقات تواجههم بما يخدم جهود الدولة في هذا الشأن .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بجهود المحافظة في هذا الملف المهم لتوفير فرص عمل للشباب ، وكذا التنسيق الذي يجري مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل لأبناء بورسعيد .