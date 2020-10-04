أخبار مصرية

الأنبا باسيليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بجزيرة الخزندارية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبلت كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخزندارية اليوم الأحد، الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.
كان في استقبال نيافته الأب ابرآم نوح راعي الكنيسة، والأب إليشع فهمى، ولفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى فريق النظام والكشافة وشعب الكنيسة، حيث ترأس الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي.

اقرأ أيضا:

وألقى الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كلمة العظة حول عدم الإدانة والحكم على الآخرين.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي زوجات كهنة قطاع وسط الإسكندرية بحضور القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية –في تصريح له– إن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بهن في بداية اللقاء وأعطاهن فكرة مختصرة عن مركز لوجوس والمكتبة البابوية الجديدة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا باسيليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بجزيرة الخزندارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا