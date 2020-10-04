الأنبا باسيليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بجزيرة الخزندارية

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وألقى الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كلمة العظة حول عدم الإدانة والحكم على الآخرين.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي زوجات كهنة قطاع وسط الإسكندرية بحضور القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية –في تصريح له– إن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بهن في بداية اللقاء وأعطاهن فكرة مختصرة عن مركز لوجوس والمكتبة البابوية الجديدة.
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