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رسامة شمامسة وتخريج دفعة إعداد الخدام بكنيسة مارمرقس بهولندا

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تمت بكنيسة القديس مارمرقس الرسول، بمدينة لاهاي، في هولندا، اليوم رسامة شمامسة جدد في درجة الإبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كان نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا صلى القداس الإلهي صباح اليوم، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات رسامة الشمامسة الجدد.

وفي سياق رعوي آخر، وزع نيافة الأنبا أرساني عقب القداس شهادات التخرج لمن أنهوا دراستهم في فصل إعداد الخدام بالكنيسة.

من ناحية أخرى، شهدت ايبارشية سمالوط بمحافظة المنيا سيامة ثلاثة كهنة جدد في درجة القسيسية، لينضموا لمجمع كهنة الإيبارشية، للخدمة بكنائسها.

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كان نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية صلى القداس الإلهي بمقر المطرانية بسمالوط، وعقب صلاة الصلح أتم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم، دياكون سامي سمير، وسيم باسم القس صرابامون، ودياكون عاطف سمير، وسيم باسم القس غبريال، ودياكون ميلاد نظير وسيم باسم القس مارك.

وتوجه الكهنة الذين تم سيامتهم للخدمة بالايبراشية إلى دير السيدة العذراء بجبل الطير، بسمالوط لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

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