سفراء العالم يشيدون بكشف سقارة الأثري

أشاد عدد من سفراء العالم لدى القاهرة، بالاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه أمس وزارة السياحة والآثار بمنطقة آثار سقارة، والذي يتضمن عددا ضخما من التوابيت الآدمية المغلقة منذ أكثر من ٢٥٠٠ عام.

وغرد سفير دولة نيوزيلندا لدى القاهرة عبر حسابه الرسمي على تويتر معربا عن اندهاشه برؤية مومياء لأول مرة عندما تم فتح أحد التوابيت التي وجدت بداخله.

وأعرب سفير دولة المكسيك في تغريدته عن سعادته بعملية فتح أحد التوابيت المكتشفة أمامه لأول مرة، كما غرد سفير دولة فرنسا واصفا الكشف بأنه رائع وغير عادي حيث تم العثور على ٥٩ تابوتا في حالك جيدة من الحفظ.

ومن جانبه وجه سفير المملكة العربية السعودية، عبر تغريدته، الشكر إلى وزير السياحة والآثار لتقديم الدعوة له لحضور الإعلان عن هذا الكشف العظيم وعلي المشاركة في هذه اللحظات التاريخية ومشاهدة التجربة المثيرة لفتح أحد التوابيت، واصفا اليوم بالهام بالنسبة للاكتشافات الأثرية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعلن أمس، الكشف عن ثلاثة آبار للدفن على أعماق مختلفة بمنطقة سقارة الأثرية بها ٥٩ تابوتا خشبيا ملونا مغلقا مرصوصة بعضها فوق البعض، وذلك وسط تغطية إعلامية عالمية ومحلية، بحضور ما يقرب من ٦٠ سفيرا من مختلف العالم بالقاهرة، وأكثر من ٢٠٠ وسيلة إعلامية محلية وعالمية.