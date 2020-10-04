بطريرك الكاثوليك يزور كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي صباح اليوم الأحد، بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا بمشاركة الأب الراعي برنابا فانوس بحضور شعب الكنيسة.

تخلل القداس الإلهي عظة غبطة البطريرك، حيث تحدث عن السنة الرعوية مصليًا من أجل الكنيسة ودعا الجميع لسماع صوت الله وقضاء وقت للتأمل في الكلمة.

اقرأ أيضا ..

واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك لكل الحاضرين، فيما تم التقاط الصور التذكارية مع جموع الحاضرين وسط أجواء من الفرحة.

واستقبلت كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخزندارية اليوم الأحد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

كان في استقبال نيافته الأب ابرآم نوح راعي الكنيسة، والأب إليشع فهمى، ولفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى فريق النظام والكشافة وشعب الكنيسة، حيث ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي.