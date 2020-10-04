بطريرك الكاثوليك يزور كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

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واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك لكل الحاضرين، فيما تم التقاط الصور التذكارية مع جموع الحاضرين وسط أجواء من الفرحة.
واستقبلت كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخزندارية اليوم الأحد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.
كان في استقبال نيافته الأب ابرآم نوح راعي الكنيسة، والأب إليشع فهمى، ولفيف من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى فريق النظام والكشافة وشعب الكنيسة، حيث ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي.
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