محافظ المنيا: استقبال 108 آلاف طلب للتصالح وفرق لمتابعة المراكز التكنولوجية

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، وذلك لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية، من خلال تشكيل فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية عقب لقاء مجلس المحافظين الأخير عبر تقنية الفيديوكونفرنس، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع الى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التى تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت فى تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الاعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.
كما وجه المحافظ، مديرى المراكز التكنولوجية ، بتسليم نموذج "3" لرؤساء القرى وتسليمه للمواطنين فى قراهم ، وذلك للتخفيف عن المواطنين ومنع الزحام والتكدس وانتظار المواطنين لساعات طويلة داخل المراكز التكنولوجية ، حيث يعد نموذج 3 بمثابة شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضا بها المستندات التى قدمها المواطن .
وأكد المحافظ، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع فى التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات، مؤكدا أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
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