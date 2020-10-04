صور .. وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يبحثان التوسع فى المشروعات المشتركة

استقبل محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث ناقشا عددًا من الملفات المشتركة، ومن أهمها: توسع الأوقاف فى إنشاء المدن الحرفية والمهنية والأسواق الحضارية بالمحافظات، على شاكلة مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، وسوق الخميس بالمطرية، ومول الوادى الجديد بمدينة الخارجة.





وخلال اللقاء قدم وزير الأوقاف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، لـ وزير التنمية المحلية الذى أشاد بمضمون هذه السلسلة القيمة مؤكدًا أهمية نشرها على نطاق واسع. يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية.

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