الطيار أحمد المنصورى لـ النبض الأمريكى : المقاتل المصرى لا يهاب الموت

أكد اللواء مقاتل طيار أحمد كمال المنصورى، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الأحد، أن الجيش المصرى يضع نصب عينيه الانتصار فى أى معركة، لافتًا إلى حبه الشديد لمصر.





وأوضح المنصورى، خلال حديثه لـ برنامج "النبض الأمريكى" الذى يقدمه الدكتور مايكل مورجان، عبر فضائية القاهرة والناس، فى حلقة خاصة بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر، أن المقاتل المصرى يتمتع بمهارات عالية دون غيره، ولا يهاب الموت. وأشار المنصورى، إلى أن إيمان المقاتل المصرى بقضيته، كان أحد الأسباب الرئيسية فى تحقيق النصر، رغم الفارق الكبير فى المعدات التى كانت تسخدمها مصر وإسرائيل فى ذلك الوقت. وتابع: "طلبت من الله أن أحقق نصرًا فى المعركة"، مشددًا على أنه كان على يقين بالنصر.

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