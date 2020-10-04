وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسى ورجال القوات المسلحة بذكرى أكتوبر

وقال الفريق أول محمد زكى، فى التهنئة: "يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذى حققه رجال القوات المسلحة فى يوم خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها.
أضاف: "لقد كان هذا النصر أعظم إنتصاراً للأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى سيادتنا على أراضينا.
تابع: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر، ويؤكدون لسيادتكم إستعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه والذود عنه والقضاء على أى محاولات للمساس بأمنه واستقراره، وفقكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير".
كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد".
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