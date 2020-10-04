وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تطرق إلى سُبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية، حيث أكد الوزير شكرى على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا الشقيقة واستقلال قراراها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع فى سوريا.

كما جدد وزير الخارجية تأكيد مصر على ضرورة التصدى الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمى أن المبعوث الأممى أطلع، من جانبه، الوزير شكرى على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية فى مساراتها المختلفة؛ وعبَّر المبعوث الأممى عن تقديره لدور القاهرة المتوازن والداعم لجهود التسوية، وحرصه على التنسيق المستمر مع مصر فى هذا الصدد.

وتمنى الجانبان أن تُحرز العملية السياسية تقدمًا فى المرحلة القادمة، وأن يشمل ذلك تطورات إيجابية فى عمل اللجنة الدستورية، وصولًا إلى وضع قرار مجلس الأمن 2254 موضع التنفيذ لكى يتسنى للشعب السورى الشقيق التطلع إلى مستقبل أكثر استقرارًا بعد ما يُقارب العقد من الزمان على بدء الأزمة فى سوريا.