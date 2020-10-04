وزيرة البيئة تفتتح محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية بالغربية

استكمالا لجولة وزيرة البيئة بالغربية وخلال افتتاحها لمحطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بالغربي :

ياسمين فؤاد : المحطة تعد نموذج للمشروعات الإسترشادية التى تنفذها الوزارة لأفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية.

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالقضابة بمحافظة الغربية والذى تم تنفيذها من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، بحضور الدكتور طارق العربى مدير المشروع والسيد سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم للبرنامج والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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أكدت وزيرة البيئة على اهتمام وزارة البيئة بكافة أنواع المخلفات ومنها النفايات الطبية وطرق وكيفية التعامل مع هذه المخلفات التى تصدر عن المنشآت والمستشفيات الصحية، مشيرة إلى أن إنشاء هذه المحطة النموذجية يأتى انطلاقاً من دور وزارة البيئة في تنفيذ المشروعات الإسترشادية لأفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية ووقف تداولها من قِبل غير المتخصصين وعمليات حرقها بطرق غير سليمة بيئياً، وذلك في اطار خطة الدولة للحفاظ على صحة الأنسان والبيئة وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في دعم البعد البيئي الذى يمثل محوراً أساسياً في رؤية مصر2030

وأضافت وزيرة البيئة أن تكلفة إنشاء المحطة بلغت حوالي 20 مليون جنية مصري وبطاقة حوالي 5 طن يوميا والتي تغطى تقريبا نصف إحتياجات محافظة الغربية ، مضيفة أنه يمكن استيعاب كافة المخلفات الطبية بالمحافظة إذا تم تشغيلها على فترتين خلال اليوم مع مراعاة عدد من الاشتراطات منها الفرز الصحيح للنفايات داخل المستشفيات وعدم وضع القمامة على النفايات الطبية والتاكد من عمليات النقل والوزن وعمليات التخلص مؤكدة على انه تم تدريب عدد من الموظفين داخل المستفيات التابعة لوزارة الصحة وتدريب فريق كامل داخل هذه المحطة لكيفية التعامل مع المحطة وكيفية النقل والتعقيم.

وأشارت وزيرة البيئة أنه يمكن الاستفادة من الموقع الالكترونى الذى تم إطلاقه لإدارة مخلفات الرعا