بعد 4 سنوات من الغلق وعودة الاستقرار.. إعادة فتح طريق ميدان الشهداء الساحلي بالعريش (صور)

أعاد مجلس مدينة العريش بالتعاون مع منطقة تعمير شمال سيناء، اليوم الأحد، فتح الطريق الدولي الساحلي من أمام مبنى النيابة العسكرية أمام حركة سير المواطنين والسيارات، بعد عودة الأمن والاستقرار لمدينة العريش.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، إنه بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال تم اليوم فتح الطريق الساحلي من أمام مبنى النيابة العسكرية، والسماح بعودة سير السيارات والمشاة بصورة طبيعية، بعد إغلاق قبل نحو 4 سنوات لدواعي أمنية.

وأشار رئيس مدينة العريش، إلى أن فتح الشارع الرئيسي الذي يربط بين منطقتي غرب مدينة العريش من اتجاه منطقة الخلفاء الراشدين ومنطق شرق العريش من اتحاه ميدان الساعة الجديد لحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

ولفت إلى أن فتح الطريق الساحلي، يعد بشرى سارة لأهالي المدينة لتخفيف معاناتهم في الالتفاف من الشوارع الجانبية، وهذا بفضل جهود القوات المسلحة التي أعادت الأمن والأمان إلى الأهالي والمدينة وحققت السيطرة التامة على كافة أحياء ومناطق عاصمة شمال سيناء .

وأوضح المهندس ناجي إبراهيم مدير منطقة تعمير شمال سيناء، أن فتح الشارع المؤدي إلى ميدان الشهداء "ميدان الساعة سابقاً" جاء بجهود محافظ شمال سيناء وجميع القيادات الأمنية تيسيراً على المواطنين، مؤكداً أن إعادة فتح الشارع الساحلي من أمام النيابة العسكرية جاء هدية من القوات المسلحة لأهالي العريش وشمال سيناء، بمناسبة الاحتفالات بالذكري الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.

ووجهت المواطنة مريم عايش ، الشكر للقوات المسلحة التي أعادت فتح الطريق الدولي الساحلي من أمام النيابة العسكرية: "شكراً لقواتنا المسلحة وقياداتها وضباطها الأبطال اللي خلصونا من الإرهاب الأسود وفرضوا الأمن والأمان وخلونا نعيش في استقرار"، مشيدة بجهود القيادة السياسية التي وعدت وأوفت وكان فتح الطريق هو الهدية الغالية التي انتظرها أهالي العريش ، لإنهاء معاناة الالتفاف من الشوارع الجانبية للوصول لوسط مدينة العريش.

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