«الداخلية» تفضح إعلام الإخوان وتكشف حقيقة فيديو ضبط نجل سيدة بالمنوفية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة الفيديو المتداول علي القنوات التابعة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية بشأن استغاثة سيدة لضبط نجلها، حيث رصدت المتابعة قيام إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى من أمام مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية يحتوى على إستغاثتها من العاملين بمركز الشرطة للقبض على نجلها "بدون وجه حق".
بالفحص تبين أن السيدة موظفة – مقيمة بدائرة المركز وأن نجلها حاصل على دبلوم – مقيم بذات العنوان – مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، والمحكوم فيها غيابياً بالحبس سنة وغرامة .
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبطه للتنفيذ عليه ،وفى وقتٍ لاحق تم إخلاء سبيله عقب إتمام الإجراءات القانونية بالمعارضة على الحكم المشار إليه.
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