"نحن أيادي المسيح".. البابا تواضروس يلقي محاضرة لزوجات الآباء الكهنة بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، زوجات كهنة قطاع وسط الإسكندرية، بحضور القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح – إن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بهن في بداية اللقاء وأعطاهن فكرة مختصرة عن مركز لوجوس والمكتبة البابوية الجديدة.

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وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني القى محاضرة بعنوان "نحن أيادي المسيح"، حيث أشار خلالها عن أهمية اليد كعضو في الجسد الواحد وهي أقوى ما في الإنسان، وعقب المحاضرة اصطحب قداسته زوجات الكهنة في جولة بالمكتبة البابوية الجديدة.

من ناحية أخرى، صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يحمل الغلاف أيقونة قبطية للقديسين كبريانوس أسقف قرطاجنة ويوستينا وذلك بمناسبة تذكار استشهادهما في ٢١ توت الموافق الأول من أكتوبر.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " مختارات من حلو الكلام" حيث تضمنت مجموعة منتقاة من أقوال الآباء وروائع الحكم والأمثال في شتي جوانب الحياة.