رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الصناعة لمتابعة موقف المجمعات الصناعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة لمتابعة موقف المجمعات الصناعية. وكانت قد قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر. وأضافت أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.

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