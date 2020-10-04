وزير الدفاع للرئيس: نصر أكتوبر أثبت أنه لا تهاون مع مُعتدٍ ولا تفريط في حبة رمل

وقال: "لقد كان هذا النصر أعظم إنتصارًا للأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى سيادتنا على أراضينا".
وتابع: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر، ويؤكدون لسيادتكم إستعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه والذود عنه والقضاء على أى محاولات للمساس بأمنه وإستقراره".
واختتم: "وفقكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير".
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.
كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.
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