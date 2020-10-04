انطلاق ماراثون رياضي بمشاركة 250 شاباً للتوعية بأضرار الإدمان.. صور

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، مبادرة بمنطقة الواحات البحرية‪ ‬لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة لتوفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

كما تضمنت المبادرة التي استمرت على مدار 3 أيام العديد من الأنشطة وتنظيم ماراثون رياضي لتوعية الشباب وأسرهم بأضرار تعاطى المخدرات فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة 250 شابا واستهدف الماراثون إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 25 مركزا علاجيا حتى الآن.

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وقام المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع مطبوعات على الشباب والأسر تتضمن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، ولاقى الماراثون قبولا كبيرا من جانب الشباب والأسر بمنطقة الواحات البحرية "حيث تفاعل الشباب ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات".

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي في العديد من المناطق المختلفة ، وخاصة الشباب والمراهقين، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تستهدف توعية الشباب بالمراحل العمرية المختلفة عن أضرار تعاطي المخدرات بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة وأيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، بجانب تنظيم دوري رياضي لكرة القدم فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة 10 فرق كذلك إطلاق مسابقة ثقافية كبرى تضمنت الأسئلة المترتبة بتعاطي المواد المخدرة وكيفية الوقاية من الإدمان.