"حب لايموت".. نجوم عاشوا على ذكرى أزواجهم بعد الرحيل.. محمد صبحي وبوسى وشويكار الأبرز

قد تتوقف الحياة كثيراً عند فراق الأحباب والمقربين، فالحزن قادر أن يجعل الوقت يقف عند محطة ما، يفشل بعد الإنسان في تجاوز حزنه واستكمال حياته كما كانت، فهناك بعض المحطات التي لا تعود الحياة بعدها مرة أخرى، لذا نجد بعض الفنانين الذين رفضوا الزواج بعد وفاة شريك الحياة، فلم تستطع قلوبهم من الحب مرة أخرى بعد أن ذاقت مرارة الفراق.

الفنان محمد صبحى من أبرز الفنانين التي تأثرت بعد وفاة زوجته نيفين رامز، بعد زيجة عمرها 45 عاماً، وبعد رحيلها أصيب "صبحى" بأزمة نفسية كبيرة، لأنها كانت رفيقة حياته ومشواره الفني، لذا توقفت الحياة بعد رحيلها.

يحرص "صبحى" على إحياء ذكرى زوجته ومشاركة جمهوره بالصور التي تجمعه معها، مما يكشف أن "صبحي" مازال يعيش على ذكراها برغم وفاتها منذ سنوات.

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ورفضت الفنانة شويكار الزواج مرة أخرى عقب انفصالها من الفنان القدير فؤاد المهندس، بعد زواج عمره نحو 20 عاماً، حيث رفض شويكار عروض الزواج التي عرضت عليها عقب إعلان انفصال الثنائى، لكنها رفضت وظل تعيش على ذكرى "المهندس" نظرا لعلاقة الحب الشديدة التي كانت تجمعهما.

مازالت قصة حب الفنانة بوسي والفنان الراحل نور الشريف ايقونة في العالم العربى، حيث تزوج لمدة تجاوزت 30 عاماً، ليكون خبر انفصالهما بمثابة صدمة للمقربين منهما، ورفضت الفنانة بوسي عقب انفصالها في عام 2006 عروض الزواج التي عرضت عليها، طيلة 8 سنوات كانت عمر انفصال الثنائى ليعلنوا عودتهما من جديد في عام 2015، لتكون بجواره في رحلة مرضه.

نهى العمروسي من الفنانات التي غابت عن الشاشة لسنوات طويلة، وجمعتها بالفنان مصطفى كريم قصة حب كبيرة، لم تنتهى برغم وفاته وهو لم يتجاوز الـ37 عاما، حيث ظلت العمروسى تعيش على ذكرى زوجها الراحل ولم تفكر في الارتباط منه منذ أكثر من 19 عاما، بل تفرغت لتربية ابنتها "نازلى".