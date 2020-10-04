موجز السوشيال | بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر.. وأحمد عيد عبدالملك: أنتو ناس مقرفة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

رضوى الشربينى: ‏كل الأعمال بالنيات إلّا الحب بالأفعال

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

منة فضالى توجه الشكر لـ "دوت الخليج" على تكريمها عن فيلم زنزانة 7.. شاهد

وجهت الفنانة منة فضالى الشكر لـ موقع " دوت الخليج " الإخباري على تكريمها عن فيلم " زنزانة 7 " ونشرت منة فضالى صورة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

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انتوا ناس مقرفة.. أحمد عيد يثير الجدل على تويتر

نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكتب احمد عيد: "إحنا في ٢٠٢٠ و في ناس لسه بتتكلم علي اللون والشكل الصراحة انتو ناس مقرفة".

وسط دعوات جمهورها بالشفاء.. بسمة وهبة تفقد وزنها بسبب مرض نادر

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت بسمة وهبة فى الصورة بعدما فقدت الكثير من وزنها نتيجة تعرضها لمرض نادر.