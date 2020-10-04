انطلاق المشروع القومى لتدريب العاملين بالجامعات الأهلية الجديدة بعين شمس

بدأت اليوم بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس أولى مراحل المشروع القومى لتدريب قيادات الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة).





وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، بحضور أستاذ دكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أستاذ دكتور طارق أبو المعاطى المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالى، ونائب رئيس جامعة الجلالة أستاذ دكتور سامية عزب عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، وأستاذ دكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومدير المشروع، كرم حجازى أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حيث أكد أستاذ دكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على أهمية تنمية العنصر البشرى، لتطوير العملية التعليمية والبحثية، واضاف أنه سيتم التدريب على عدة برامج من شأنها الارتقاء وتحسين أداء المتدربين وإكسابهم العديد من الخبرات، مشيرا إلى أن إفتتاح الجامعات الأهلية يعد بمثابة إضافة جديدة للتعليم فى مصر، كما يعد بداية قوية للتعاون مع الجامعات الأهلية الجديدة.

وأكد أستاذ دكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة الجلالة، أن الأربعة جامعات الأهلية الجديدة قد تكلفت العديد من المليارات بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمام أستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لذلك كان الاهتمام بالعنصر البشرى لتعظيم المردود من هذه الجامعات، موضحا ان جامعة عين شمس قد فازت بهذا المشروع والذى سيتضمن تدريب القيادات، الإداريين، أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بعد منافسة من العديد من الجامعات الأجنبية والخاصة.

وأوضحت أستاذ دكتور سامية العزب عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية إن جامعة عين شمس قامت بدراسة الاحتياجات التدريبية لجامعة الجلالة و طرق تحسين وتقييم أداء الإداريين.

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وأشارت أستاذ دكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، إلى أن العنصر البشرى هو أساس العلاقة فى أى كيان، لافتة إلى أن التدريب سيشمل دراسة الاحتياجات التدريبية الخاصة بكل جامعة لوضع الخطة الاستراتيجيه للتدريب وتنفيذ البرامج التدريبية والتأكد من الاستفادة من المعلومات والمهارات التى يتلقاها المتدرب فى قاعات التدريب وقدرته على نقل تلك المهارات لأماكن العمل وقياس مردود التدريب لتعظيم الاستفادة من التدريب .

جدير بالذكر أن مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، فاز بالمشروع القومى الذى أطلقته وزارة التعليم العالى والذى شارك خلاله العديد من الجامعات والمؤسسات المصرية الحكومية والخاصة.

ويشمل البرنامج التدريبى أربع برامج تدريبية الأول لرؤساء الجامعات والنواب، البرنامج الثانى خاص بتدريب أعضاء هيئة التدريس والثالث مخصص للهيئات المعاونة وأخيرا برنامج خاص لرفع كفاءة وتدريب الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.