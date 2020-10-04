نائب رئيس جامعة عين شمس : هدفنا تطوير العاملين بالجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير عام مستشفيات الجامعة، إن اليوم شهد انطلاق أول دورة تدريبية للعاملين بجامعة الجلالة والتى ينظمها مركز التدريب وتطوير التعليم بجامعة عين شمس.





وأضاف أيمن صالح، خلال تصريحات لـ"دوت الخليج" اليوم الأحد، أن التدريب يشمل كل العاملين وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا المشروع تطوير مهارات وخبرات العاملين وأعضاء هيئة التدريس فى جامعة الجلالة بما يتناسب مع ما تم وضعه من برامج تعليمية وبحثية . وتابع : "الناس فى مصر عندهم خبرة وعلم، ولكنهم تعودوا على طريقة عمل معينة، وأحد أهداف هذا البرنامج، تدريب العاملين وتأهليهم بحيث يستطيعوا تقديم خبراتهم بطريقة جديدة تتناسب ما تم وضعه من برامج".

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