توجيهات رئاسية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الاولي للمنظومة بعد بورسعيد، كما وجه الرئيس بامتلاك قدرة تجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أعلى مستوى من المعايير العالمية.

كما وجه بالتوسع في المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المواطنين، والحفاظ على سلامة الطلاب مع بدء العام الدراسي برفع استعدادات مكافحة كورونا.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجهورية.