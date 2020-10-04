الزمالك يشتكي الأهلي والخطيب للجنة الأولمبية المصرية

تلقت اللجنة الأولمبية ظهر اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020، شكوى رسمية من نادي الزمالك ممهورة بخاتم النادي وتوقيع مديره التنفيذي بالإنابة اللواء علاء مقلد، يشكو فيها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين بسبب ما صدر عنهم من ألفاظ وعبارات اعتبرها الشاكي تحريضا في حقه. وطلب نادي الزمالك اتخاذ اللازم حيال ما تضمنته الشكوى من اتهامات لمسئولي القلعة الحمراء. Advertisements على الفور، أحالت اللجنة الشكوى ومضمونها إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة المهندس ياسر إدريس، وهو المسار الطبيعي لمثل هذه الشكاوى، لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة.

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