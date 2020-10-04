أهم الأخبار.. حرب الاتهامات تشتعل بين تركيا وأرمينيا.. استئناف رحلات العمرة بعد 7 شهور.. التطورات الصحية لترامب

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بعد قصف مدينة كنجا.. حرب الاتهامات تشتعل بين تركيا وأرمينيا

أعربت تركيا، الأحد، عن إدانتها القصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة كنجا، جنوب أذربيجان، اليوم الأحد، متهمةً أرمينيا بمخالفة اتفاقيات جنيف.. للمزيد اضغط هنا

بعد توقف 7 شهور.. المملكة السعودية تستأنف اليوم رحلات العمرة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوهات عن بداية العمرة اليوم واستئنافها بعد توقف 7 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

من داخل الحجر الصحي .. إخفاء سعال ترامب يثير جدلا على مواقع التواصل.. فيديو

أثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مركز والتر ريد مساء أمس السبت، جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعد أن تكهن أحد المستخدمين بتعديل المقطع لإزالة السعال الطفيف الذي صاحب كلمة الرئيس.. للمزيد اضغط هنا

بشرى سارة من خبراء البترول حول أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تفاصيل

ساعات ويعلن مجلس الوزراء متمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية، سعر البنزين الجديد في مصر، وذلك وفقا لقرار الاجتماع الخامس للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.. للمزيد اضغط هنا

وزير الدفاع للرئيس: نصر أكتوبر أثبت أنه لا تهاون مع مُعتدٍ ولا تفريط في حبة رمل

بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. للمزيد اضغط هنا

بشرى سارة من خبراء البترول حول أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تفاصيل

ساعات ويعلن مجلس الوزراء متمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية، سعر البنزين الجديد في مصر، وذلك وفقا لقرار الاجتماع الخامس للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.. للمزيد اضغط هنا