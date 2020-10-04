نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
بعد قصف مدينة كنجا.. حرب الاتهامات تشتعل بين تركيا وأرمينيا
بعد توقف 7 شهور.. المملكة السعودية تستأنف اليوم رحلات العمرة
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوهات عن بداية العمرة اليوم واستئنافها بعد توقف 7 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
من داخل الحجر الصحي .. إخفاء سعال ترامب يثير جدلا على مواقع التواصل.. فيديو
بشرى سارة من خبراء البترول حول أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تفاصيل
وزير الدفاع للرئيس: نصر أكتوبر أثبت أنه لا تهاون مع مُعتدٍ ولا تفريط في حبة رمل
بشرى سارة من خبراء البترول حول أسعار البنزين الجديدة في مصر.. تفاصيل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. حرب الاتهامات تشتعل بين تركيا وأرمينيا.. استئناف رحلات العمرة بعد 7 شهور.. التطورات الصحية لترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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