المشاط : توقعات البنك الأوروبى للاقتصاد المصرى تدعو للفخر





‏أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن تقرير التوقعات الاقتصادية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى رجح أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا إيجابيا خلال 2020، ليكون الاقتصاد الوحيد الذى سيفلت من الركود الذى تسببت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد ، لهو من دواعى الفخر.

وقالت المشاط - فى تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر "تويتر"، اليوم الأحد : "نواصل العمل لتحقيق التخطى بشكل أقوى من ذى قبل". وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قد ذكر، يوم الخميس الماضى، أن مصر هى الاقتصاد الوحيد فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك الذى من المرجح أن يفلت من الركود فى السنة التقويمية 2020، مدعوما جزئيا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة فى قطاع الاتصالات.

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