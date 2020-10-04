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حكم نهائي بات.. الإدارية العليا تستبعد سعيد حساسين نهائيًا من انتخابات النواب

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قضت  المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، برفض الطعن المقام من سعيد سعيد علي حكم الدرجة الأولي القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب.

 

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وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب. وأكدت الدعوى المقامة ضده، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين  لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح  لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده. 

 

وأضافت الدعوى، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.

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