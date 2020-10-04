الداخلية تواصل تسيير الإجراءات لتركيب الملصق الإلكتروني على المركبات بأنواعها

تواصل وزارة الداخلية تيسير الإجراءات لتمكين مالكى المركبات «سيارات، دراجات نارية» بمختلف أنواعها من تركيب الملصق الإلكترونى، وتهيب بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك لإقتراب إنتهاء المهلة المحددة والسابق الإعلان عنها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً، وإمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونياً وذلك فى ضوء البدء فى إستحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.