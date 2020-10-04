نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر.

وأكد طارق سعدة ان انتصارات اكتوبر المجيدة ستظل دائما الملهمة للمصريين جميعا في الحفاظ على بلادهم وبناء النهضة الشاملة التي ينشدها كل المصريين.

وأضاف نقيب الإعلاميين ان ما يحدث على أرض مصر الآن من إنجازات في شتى المجالات يعد انتصارا كبيرا للدولة المصرية قيادة وشعبا ويجب علينا جميعا كمصريين ان نلتف خلف قيادتنا الحكيمة التي تؤسس لمصر الجديدة التي يريدها المصريين

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وقال نقيب الاعلاميين ان نصر اكتوبر يوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه في الحفاظ على الأرض ‏والعرض

وتابع: "لقد تعاهدتم يا سيادة الرئيس منذ ان ان توليتم سدة حكم البلاد ان تبقى قواتنا المسلحة الدرع والسيف الذي تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا"

واختتم نقيب الإعلاميين كلماته، قائلا: تحية لشعب مصر الأبي المتماسك بنسيجه الوطني ضد من سولت له نفسه المساس بأمنه واستقراره".