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سياسي ألماني: تدخلات أردوغان بالدول العربية تستهدف صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية

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 نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الأشتراكي الألماني، إن تدخلات 

وأضاف خضر بأن أنقرة تلعب دورًا مركزيًا في الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان للغاية. لقد وعد رجب طيب أردوغان أذربيجان بكل دعم يمكن تصوره ، وهو ما أكده وزير خارجيته بأن تركيا مستعدة لمساعدة أذربيجان مباشرة في هذا المجال، كما شجع أردوغان صراحة باكو على حل النزاع عسكريا الآن بعد أن عجز ما يسمى بمجموعة مينسك عن التوصل إلى حل دبلوماسي لسنوات، مشيرا إلى الجميع يعلم أن الطائرات التركية بدون طيار تستخدم في أذربيجان ، ووفقًا لوسائل الإعلام التركية ، يتم استخدام الضباط الأتراك أيضًا.

وتابع، بأن باكو تعلم أن الوقت مناسب وكان على تركيا أن تتراجع في شرق البحر المتوسط لأن جبهة كبيرة قد تشكلت ضد ظهورها هناك ولا يمكن استبعاد عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، ثم خففت أنقرة من خطابها وعلى الصعيد المحلي ، فإن الصراع في القوقاز ليس مزعجًا تمامًا لأنه يبقي السكان في حالة حرب معينة ويمكن أن يتجمعوا خلف الحكومة.

واستكمل أن القيادة التركية بحاجة إلى حرائق ساطعة قدر الإمكان من أجل تشتيت الانتباه عن مشاكلها. لسوء الحظ يبدو الأمر كذلك في هذه الحالة ، هو الصراع في القوقاز وذلك وفقًا لنتائج الاستطلاع الأخير ، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم يزيد قليلًا عن 30 في المائة وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن نسبة 48٪ في الماضي حتى مع حزب الحركة القومية المتطرف ولم يعد بإمكانهم تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات اليوم، وهذا يعني أنك بحاجة إلى هذا النوع من السياسة.

وقال إنه من الناحية الاقتصادية ، لم يتم إحراز تقدم كبير أيضًا لذا فلا عجب أن تنفجر تركيا خطابيًا في كل صراع ، مهما كان صغيرًا، وهو ماجعل أردوغان يصف أرمينيا بسكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة بأنها أكبر خطر أمني في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك تقارير ومقاطع فيديو بأن تركيا جلبت مرتزقة سوريين إلى القوقاز، والذين يمكن بعد ذلك نشرهم في الجانب الأذربيجاني هذا الموضوع نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ولا نستبعد ذلك، فقد أنشأت تركيا جيوشًا من المرتزقة في سوريا وتستخدمها أيضًا في ليبيا. اعترضت أنقرة على هذا أولًا ، لكنها التزمت به بعد ذلك. ولذلك فإن نفي أنقرة لهذه الشائعات ليس ذا مصداقية كبيرة.

ولفت إلى أن ارتباط أنقرة وباكو ارتباطًا وثيقًا حيث تعتبر شركة النفط الأذربيجانية المملوكة للدولة سوكار أكبر مستثمر منفرد في تركيا كما أن أذربيجان لديها ما تفتقر إليه تركيا وهو النفط والغاز، بجانب أنه في استطلاعات الرأي بتركيا ، فتُعتبر أذربيجان دائمًا الشريك الوحيد الموثوق لتركيا. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ما يقرب من 30 عامًا ، حيث بنى الجيش التركي الجيش الأذربيجاني.

وقال إن باكو أنفقت الكثير من الأموال على أسلحة من تركيا وإسرائيل أيضًا.وتقوم أذربيجان الآن ببناء أسلحتها الخاصة تحت التوجيه التركي - على سبيل المثال الطائرات بدون طيار.

وتابع حتى الآن ، دعا بوتين الجانبين إلى وقف التصعيد ولم يفعل الكثير لمساعدة أرمينيا وفي السنوات الأخيرة ، ووجدت تركيا وروسيا طريقة مؤقتة للتعاون المليء بالصراعات في سوريا وليبيا وهذا يعني أن الدول الغربية فقدت نفوذها هناك ومن المحتمل أنه بعد فترة من الصراع المسلح ، ستسيطر روسيا وتركيا أيضًا على التطورات في جنوب القوقاز ، وبالتالي لن يتمكن الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية الأخرى من التأثير على مسار الأحداث هناك.

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وأكد أن هناك عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب ظهور أنقرة في شرق البحر المتوسط. العقوبات التي ستؤذي تركيا وتؤدي إلى تغيير المسار هي العقوبات في المجال المالي ستضر وستكافح تركيا حاليًا بسبب ديونها لكن العقوبات تستهدف بشكل تفضيلي الشركات أو الأفراد المتورطين في التنقيب في شرق البحر المتوسط ، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي غير قانوني ، وستتأثر شركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا برئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم. تدير هذه الشركة سفن الأبحاث وإذا فرضت عقوبات على هذه الشركة ، فسيؤثر ذلك على الدائرة القريبة من الرئيس أردوغان.

 

وانتهي، لا أعتقد ان تكون هناك عقوبات من ناحية أخرى ، لأن العقوبات المفروضة على بيلاروسيا فشلت حتى الآن بسبب مقاومة قبرص وتريد قبرص على وجه الخصوص فرض عقوبات جديدة على تركيا ، لكن الكثير من الاستياء يتراكم بشأن موقف نيقوسيا من بيلاروسيا بالإضافة إلى ذلك ، سحبت تركيا سفن الأبحاث إلى ميناء أنطاليا وجرت محادثات خفض التصعيد بين اليونان وتركيا في إطار حلف شمال الأطلسي. لا أحد يريد حاليًا تعكير صفو عملية خفض التصعيد بفرض عقوبات جديدة.

كما أن تركيا حققت بعض النجاح في العسكرة في شرق البحر المتوسط وفقًا للسفارة الأمريكية في أنقرة ، فإن ما يسمى بخريطة إشبيلية لا تعكس أي قانون معمول به بهذه الخريطة ، وتبرر اليونان مطالباتها بالمناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط وتم تطوير هذه الخريطة قبل بضع سنوات نيابة عن المفوضية الأوروبية لكن حتى مفوضية الاتحاد الأوروبي لم تقبل صراحة هذه البطاقة قبل ثلاثة أسابيع ، وحذت الولايات المتحدة حذوها يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم يعودا يتفقان تمامًا مع مطالب اليونان. من خلال سياستها المتعلقة بالزوارق الحربية ، خلقت تركيا بالتالي مجالًا جديدًا للمفاوضات.

ولفت إلى أن العدوانية تستحق العناء لتركيا وهذا ما يبدو عليه الأمر في الوقت الحالي ولكن هذا أيضًا له علاقة بحقيقة أن دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لهذه القضية لليونان وقبرص يعاد النظر فيه على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي في الواقع ، عبر الاتحاد الأوروبي عن نفسه بشكل غامض منذ البداية من ناحية ، أكدت دائمًا تضامنها مع أثينا ونيقوسيا ، ومن ناحية أخرى ، فقد دعت دائمًا قبرص واليونان للتفاوض مع تركيا وتم تعزيز الموقف القائل بأن هناك شيئًا للتفاوض عليه بين الخصوم في نهاية المطاف من خلال إظهار القوة التركية.

وقال يُنسب الرئيس أردوغان إلى دور البعبع في الصراع وهناك العديد من الأسباب التي جعلت أردوغان يُنظر إليه على أنه بعبع سياسته الخارجية العدوانية في العراق وسوريا وليبيا والآن أيضًا في القوقاز وهناك جنود أو مستشارون أتراك في كل مكان على أساس مشكوك فيه للغاية من القانون الدولي في تركيا نفسها ، تورافق هذه السياسة وسائل إعلام موالية للحكومة ، حيث خلقت جوًا من الاضطرابات الوطنية والحماس للحرب وكل هذا أدى بالطبع إلى تضامن سريع مع اليونان في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن تولى ألمانيا حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق بشكل وثيق مع فرنسا فلم تكن السياسات الألمانية والفرنسية منسقة بشكل جيد في هذا الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط ومع ذلك ، فإن المواقف الخاصة بكل من باريس وبرلين قد ساهمت في عدم تصاعد الصراع وركزت فرنسا على الردع وليس التصعيد ولقد ساعد هذا الرادع بالتأكيد في جلب أردوغان إلى طاولة المفاوضات. وفي نفس الوقت ، يجب ألا ينكسر خيط المحادثة ، حتى تتم المفاوضات دون فقدان ماء الوجه.

إذا نجحت اليونان وتركيا في التفاوض ، سيكون الوضع أكثر هدوءًا في شرق البحر المتوسط فقط إلى حدٍّ محدود. أنا متأكد من أن النزاعات مع تركيا ستستمر. أنقرة تعلن استعدادها للتفاوض مع أثينا بشأن المناطق الاقتصادية بشرق البحر المتوسط. لكن هذا ليس هو الحال مع قبرص لأن تركيا لا تعترف بقبرص. الوضع هنا أكثر وضوحًا: جمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة معترف بها دوليًا لها حق بلا منازع في مناطق اقتصادية خالصة. الصراع القادم مع تركيا مبرمج هنا. سيتطلب الأمر إجراءً أو رد فعل أوروبيًا مشتركًا تكون فيه الدبلوماسية والحافة الواضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضروريين.

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