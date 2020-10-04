سياسي ألماني: تدخلات أردوغان بالدول العربية تستهدف صرف الانتباه عن مشاكله الداخلية

نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الأشتراكي الألماني، إن تدخلات
وأضاف خضر بأن أنقرة تلعب دورًا مركزيًا في الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان للغاية. لقد وعد رجب طيب أردوغان أذربيجان بكل دعم يمكن تصوره ، وهو ما أكده وزير خارجيته بأن تركيا مستعدة لمساعدة أذربيجان مباشرة في هذا المجال، كما شجع أردوغان صراحة باكو على حل النزاع عسكريا الآن بعد أن عجز ما يسمى بمجموعة مينسك عن التوصل إلى حل دبلوماسي لسنوات، مشيرا إلى الجميع يعلم أن الطائرات التركية بدون طيار تستخدم في أذربيجان ، ووفقًا لوسائل الإعلام التركية ، يتم استخدام الضباط الأتراك أيضًا.
وتابع، بأن باكو تعلم أن الوقت مناسب وكان على تركيا أن تتراجع في شرق البحر المتوسط لأن جبهة كبيرة قد تشكلت ضد ظهورها هناك ولا يمكن استبعاد عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، ثم خففت أنقرة من خطابها وعلى الصعيد المحلي ، فإن الصراع في القوقاز ليس مزعجًا تمامًا لأنه يبقي السكان في حالة حرب معينة ويمكن أن يتجمعوا خلف الحكومة.
واستكمل أن القيادة التركية بحاجة إلى حرائق ساطعة قدر الإمكان من أجل تشتيت الانتباه عن مشاكلها. لسوء الحظ يبدو الأمر كذلك في هذه الحالة ، هو الصراع في القوقاز وذلك وفقًا لنتائج الاستطلاع الأخير ، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم يزيد قليلًا عن 30 في المائة وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن نسبة 48٪ في الماضي حتى مع حزب الحركة القومية المتطرف ولم يعد بإمكانهم تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات اليوم، وهذا يعني أنك بحاجة إلى هذا النوع من السياسة.
وقال إنه من الناحية الاقتصادية ، لم يتم إحراز تقدم كبير أيضًا لذا فلا عجب أن تنفجر تركيا خطابيًا في كل صراع ، مهما كان صغيرًا، وهو ماجعل أردوغان يصف أرمينيا بسكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة بأنها أكبر خطر أمني في المنطقة.
وأشار إلى أن هناك تقارير ومقاطع فيديو بأن تركيا جلبت مرتزقة سوريين إلى القوقاز، والذين يمكن بعد ذلك نشرهم في الجانب الأذربيجاني هذا الموضوع نشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ولا نستبعد ذلك، فقد أنشأت تركيا جيوشًا من المرتزقة في سوريا وتستخدمها أيضًا في ليبيا. اعترضت أنقرة على هذا أولًا ، لكنها التزمت به بعد ذلك. ولذلك فإن نفي أنقرة لهذه الشائعات ليس ذا مصداقية كبيرة.
ولفت إلى أن ارتباط أنقرة وباكو ارتباطًا وثيقًا حيث تعتبر شركة النفط الأذربيجانية المملوكة للدولة سوكار أكبر مستثمر منفرد في تركيا كما أن أذربيجان لديها ما تفتقر إليه تركيا وهو النفط والغاز، بجانب أنه في استطلاعات الرأي بتركيا ، فتُعتبر أذربيجان دائمًا الشريك الوحيد الموثوق لتركيا. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ما يقرب من 30 عامًا ، حيث بنى الجيش التركي الجيش الأذربيجاني.
وقال إن باكو أنفقت الكثير من الأموال على أسلحة من تركيا وإسرائيل أيضًا.وتقوم أذربيجان الآن ببناء أسلحتها الخاصة تحت التوجيه التركي - على سبيل المثال الطائرات بدون طيار.
وتابع حتى الآن ، دعا بوتين الجانبين إلى وقف التصعيد ولم يفعل الكثير لمساعدة أرمينيا وفي السنوات الأخيرة ، ووجدت تركيا وروسيا طريقة مؤقتة للتعاون المليء بالصراعات في سوريا وليبيا وهذا يعني أن الدول الغربية فقدت نفوذها هناك ومن المحتمل أنه بعد فترة من الصراع المسلح ، ستسيطر روسيا وتركيا أيضًا على التطورات في جنوب القوقاز ، وبالتالي لن يتمكن الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية الأخرى من التأثير على مسار الأحداث هناك.
وأكد أن هناك عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب ظهور أنقرة في شرق البحر المتوسط. العقوبات التي ستؤذي تركيا وتؤدي إلى تغيير المسار هي العقوبات في المجال المالي ستضر وستكافح تركيا حاليًا بسبب ديونها لكن العقوبات تستهدف بشكل تفضيلي الشركات أو الأفراد المتورطين في التنقيب في شرق البحر المتوسط ، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي غير قانوني ، وستتأثر شركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا برئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم. تدير هذه الشركة سفن الأبحاث وإذا فرضت عقوبات على هذه الشركة ، فسيؤثر ذلك على الدائرة القريبة من الرئيس أردوغان.
وانتهي، لا أعتقد ان تكون هناك عقوبات من ناحية أخرى ، لأن العقوبات المفروضة على بيلاروسيا فشلت حتى الآن بسبب مقاومة قبرص وتريد قبرص على وجه الخصوص فرض عقوبات جديدة على تركيا ، لكن الكثير من الاستياء يتراكم بشأن موقف نيقوسيا من بيلاروسيا بالإضافة إلى ذلك ، سحبت تركيا سفن الأبحاث إلى ميناء أنطاليا وجرت محادثات خفض التصعيد بين اليونان وتركيا في إطار حلف شمال الأطلسي. لا أحد يريد حاليًا تعكير صفو عملية خفض التصعيد بفرض عقوبات جديدة.
كما أن تركيا حققت بعض النجاح في العسكرة في شرق البحر المتوسط وفقًا للسفارة الأمريكية في أنقرة ، فإن ما يسمى بخريطة إشبيلية لا تعكس أي قانون معمول به بهذه الخريطة ، وتبرر اليونان مطالباتها بالمناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط وتم تطوير هذه الخريطة قبل بضع سنوات نيابة عن المفوضية الأوروبية لكن حتى مفوضية الاتحاد الأوروبي لم تقبل صراحة هذه البطاقة قبل ثلاثة أسابيع ، وحذت الولايات المتحدة حذوها يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم يعودا يتفقان تمامًا مع مطالب اليونان. من خلال سياستها المتعلقة بالزوارق الحربية ، خلقت تركيا بالتالي مجالًا جديدًا للمفاوضات.
ولفت إلى أن العدوانية تستحق العناء لتركيا وهذا ما يبدو عليه الأمر في الوقت الحالي ولكن هذا أيضًا له علاقة بحقيقة أن دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لهذه القضية لليونان وقبرص يعاد النظر فيه على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي في الواقع ، عبر الاتحاد الأوروبي عن نفسه بشكل غامض منذ البداية من ناحية ، أكدت دائمًا تضامنها مع أثينا ونيقوسيا ، ومن ناحية أخرى ، فقد دعت دائمًا قبرص واليونان للتفاوض مع تركيا وتم تعزيز الموقف القائل بأن هناك شيئًا للتفاوض عليه بين الخصوم في نهاية المطاف من خلال إظهار القوة التركية.
وقال يُنسب الرئيس أردوغان إلى دور البعبع في الصراع وهناك العديد من الأسباب التي جعلت أردوغان يُنظر إليه على أنه بعبع سياسته الخارجية العدوانية في العراق وسوريا وليبيا والآن أيضًا في القوقاز وهناك جنود أو مستشارون أتراك في كل مكان على أساس مشكوك فيه للغاية من القانون الدولي في تركيا نفسها ، تورافق هذه السياسة وسائل إعلام موالية للحكومة ، حيث خلقت جوًا من الاضطرابات الوطنية والحماس للحرب وكل هذا أدى بالطبع إلى تضامن سريع مع اليونان في الاتحاد الأوروبي.
وقال إن تولى ألمانيا حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق بشكل وثيق مع فرنسا فلم تكن السياسات الألمانية والفرنسية منسقة بشكل جيد في هذا الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط ومع ذلك ، فإن المواقف الخاصة بكل من باريس وبرلين قد ساهمت في عدم تصاعد الصراع وركزت فرنسا على الردع وليس التصعيد ولقد ساعد هذا الرادع بالتأكيد في جلب أردوغان إلى طاولة المفاوضات. وفي نفس الوقت ، يجب ألا ينكسر خيط المحادثة ، حتى تتم المفاوضات دون فقدان ماء الوجه.
إذا نجحت اليونان وتركيا في التفاوض ، سيكون الوضع أكثر هدوءًا في شرق البحر المتوسط فقط إلى حدٍّ محدود. أنا متأكد من أن النزاعات مع تركيا ستستمر. أنقرة تعلن استعدادها للتفاوض مع أثينا بشأن المناطق الاقتصادية بشرق البحر المتوسط. لكن هذا ليس هو الحال مع قبرص لأن تركيا لا تعترف بقبرص. الوضع هنا أكثر وضوحًا: جمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة معترف بها دوليًا لها حق بلا منازع في مناطق اقتصادية خالصة. الصراع القادم مع تركيا مبرمج هنا. سيتطلب الأمر إجراءً أو رد فعل أوروبيًا مشتركًا تكون فيه الدبلوماسية والحافة الواضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضروريين.
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