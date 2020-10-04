نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أجازة 6 أكتوبر للعام الجاري 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح في هذا المقال موعد أجازة 6 أكتوبر 2020، والتي تتم احتفالا بنصر حرب السادس من أكتوبر / العاشر من رمضان المجيدة، حرب العزَّة والكرامة، والتي انتهت بالنصر المبين للجيشين المصري والسوري، واسترداد شبه جزيرة سيناء، وهي أجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع هيئات وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص على حد سواء.

ولقد اهتم الشعب المصري بالاستعلام عن موعدها، وذلك لأن يوم السادس من أكتوبر هذا العام يوافق يوم الثلاثاء، وكان رئيس وزراء مصر الدكتور/ مصطفى مدبولي قد اتخذ قرارا في وقت سابق بترحيل الإجازات التي تأتي وسط أيام الأسبوع إلى نهايته، وذلك لإعطاء الفرصة للمواطنين العاملين في الجهاز الحكومي وفي القطاع الخاص للاستمتاع بأيام أجازات متتالية دون فواصل زمنية.

موعد أجازة 6 أكتوبر 2020

تم تحديد موعدها ليكون يوم الخميس الموافق للثامن من أكتوبر للعام الجاري، وبذلك سوف يستمتع المواطنون بثلاثة أيام من الإجازات المتتالية دون أية فواصل زمنية، وهي أيام الخميس الثامن من أكتوبر، والجمعة التاسع من أكتوبر، والسبت العاشر من أكتوبر، وذلك لأن يوم السبت يُعَد يوم إجازة رسمية في معظم المصالح والهيئات والشركات.

ولقد بدأت احتفالات الشعب المصري بنصر أكتوبر العظيم خلال الأسبوع الجاري في الميادين الكبري في مختلف المحافظات، كما بدأت القنوات التلفزيونية المختلفة بإذاعة باقة من أجمل الأفلام الروائية والتسجيلية التي تؤرخ لبطولات هذه الحرب المجيدة، واستضافت البرامج الحوارية عددا من أبطال الحرب العظماء.