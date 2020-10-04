جامعة كفر الشيخ تقرر عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب

أعلن الدكتورعبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، أن مجلس الجامعة، قرر عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب بكافة كليات الجامعة ومعاهدها، إضافة إلى عدم زيادة المصروفات المقررة للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2020/2021 .





وصرح رئيس الجامعة، بأن ذلك القرار يأتى تمشِّيًا مع توجيهات القيادة السياسية فى التيسير على المواطنين. وأضاف أن الجامعة مستمرة فى تحمل المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة بالمدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى، إضافة إلى استمرار الجامعة فى تقديم كافة وسائل الدعم الصحى الكامل لأبنائها الطلاب من خلال منظومة المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية.

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