رئيس الإنجيلية مهنئا بانتصار أكتوبر : ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية المصرية

هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.





وقال زكى فى برقية التهنئة "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدنى أن أقدم لسيادتكم خالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة فى حرب السادس أكتوبر.. وندعو الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل زكى أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية "انتصار السادس من أكتوبر هو ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية المصرية، والتى تعكس أصالة الشعب المصرى العظيم، وشجاعة قواته المسلحة الباسلة".