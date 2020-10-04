قنا : بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة

قال محافظ قنا أشرف الداودى، إنه تم بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك والمنوط بها ضبط أية سلع ومخالفات تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار حرص المحافظة على ضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها وحماية حقوق المستهلك على كافة السلع المتداولة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا رائد هارون، اليوم الأحد، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد ووكلاء وزارتى التموين والزراعة ومدير مديرية الطب البيطرى. وأوضح محافظ قنا، أن الهدف من تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك هو إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والقضاء على الفساد وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. من جانبه، أشار مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا إلى أنه تم الدفع بسيارة ضبط الأسواق لمساعدة العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض التجار وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسيطرة على الأسواق وضبط المخالفين.

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