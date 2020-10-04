عاجل.. السيسى لرئيس كينيا: قضية المياه للشعب المصرى مسألة أمن قومى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، نظيره الكينى، أوهورو كينياتا، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب بأخيه الرئيس كينياتا فى مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع كينيا فى شتى المجالات.

كما تقدم الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس كينياتا لانتخاب كينيا لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2021-2022، معربًا عن الثقة فى قدرة كينيا على تمثيل القارة الإفريقية على الوجه الأكمل باعتبارها صوتًا مدافعًا عن القضايا الإفريقية فى الأمم المتحدة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس، الحرص على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا فى مجال المشروعات القومية الكبرى، لا سيما فى قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة فى هذا المجال.

من جانبه، أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكدًا حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائى مع مصر، والاستعانة بالشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية، خصوصًا فى ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية، والتى ترتكز أيضًا على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائى.

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وأشاد الرئيس الكينى بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليميًا على صعيد صون السلم والأمن، مشيدًا فى هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقتى القرن الإفريقى وشرق إفريقيا، والتى انعكست على الدعم المصرى الكبير لحل القضايا العالقة فى هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، لا سيما خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وأكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وتم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية خلال الفترة المقبلة.