  الأرصاد :طقس غدا مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة تسجل...

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشطة احيانا،مع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، ويكون الطقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا على محافظات الصعيد نهارا لطيف إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط احيانا شمالا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 27.

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