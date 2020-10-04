التنمية المحلية: إجراء الدراسات الاستباقية لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد بأسيوط والمنيا

كشف الدكتور ولاء عبد الكريم مدير وحدة متابعة برنامج حياة كريمة، وعضو فريق برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر المطبق في سوهاج وقنا، انه يجرى الآن الترتيب والإعداد لتحقيق الامتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظتى أسيوط والمنيا.

وأوضح عبد الكريم في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، انه يتم الآن إجراء الدراسات الاستباقية حتى يتم البدء فورا في التنفيذ عقب موافقة البنك الدولى الممول للمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية.

ويعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برنامجا حكوميا مدعوما جزئيًا من البنك الدولى ، ممولا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، بمحافظتي سوهاج وقنا للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.

وتتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، ليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017 / 2018.

البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه.

وتتمثل محاور تحسين تقديم الخدمات بالبرنامج توحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء مكاتب أمامية أو إدارات خلفية، وتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا، مع ربط الجهات الخارجية المتعلقة بالخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، و وضع آلية لتقييم التحسن في تقديم الخدمات، ووضع آلية لتقييم رضا المواطنين عن تقديم الخدمات.

Advertisements

ويبلغ إجمالى قيمة المشروعات بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 أكثر من 12 مليار جنيه منها 6.3 مليار جنيه من الحكومة و5.6 مليار جنيه مخصصات القرض ، منها 6.5 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و5.5 مليار جنيه لمحافظة قنا.

وجار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة للعام المالي 2020/2021 في أربع مناطق بالمحافظتين (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج وهوّ وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه (2.6 مليار جنيه من المكون المحلي، وقيمة واحد مليار جنيه من مخصصات القرض)، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه للمحافظتين.

وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي 206 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة (منها عدد 121 ألف فرصة عمل بسوهاج و84 ألف فرص عمل بقنا.

وأكد وزير التنمية المحلية أن البرنامج يمضي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط استراتيجية لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج.

ونوه شعراوي إلى وجود بعض الحرف التراثية التي تعتمد على العمالة النسائية بشكل كبير مثل التكتلات الحرفية ومنها التلي بجزيرة شندويل والمنسوجات في أخميم بسوهاج الذي تمثل عمالة المرأة فيه أكثر من 90 % من إجمالي عدد العمالة.