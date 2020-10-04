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فيروس كورونا يغيّب الإعلامي وائل منصور عن إذاعة اينرجي

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أعلن المذيع وائل منصور، مقدم البرنامج الإذاعي "عيشها" عبر إذاعة "انيرجي"، إصابته بفيروس المستجد، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

وكتب منصور عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "إنستجرام": للأسف جالي كورونا.

ومن المقرر أن يعزل الإعلامي نفسه داخل منزله لمدة أسبوعين، لحين إجراء مسحة، لذلك سيتغيب عن  تقديم برنامجه الإذاعي "عيشها" عبر إذاعة "انيرجي"، لحين تعافيه من الفيروس. 

وخاض منصور أولى تجاربه في تقديم البرامج، مع برنامج "سمرة" مع ريتا لمع، حيث قدم بعدها عددا من البرامج التليفزيونية، أبرزها "صوت الحياة"، بمشاركة الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، والذي شارك الفنان هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد والملحن حلمي بكر في لجنة تحكيمه.

وعلق الفنان خالد منصور على إصابة شقيقه بفيروس "كورونا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلًا: ألف سلامة عليك يا وائل يا أخويا الصغير يا حبيبي، بس حتى وأنت عندك كورونا وطالع هوا، أنت إيه، بتعشق الشغل؟.

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