إجراء أول عملية لزراعة الأسنان بمستشفى المنيرة العام

انطلق العمل بوحدة مستشفى المنيرة العام لزراعة الاسنان الجديدة،وقامت المستشفى بإجراء أول عملية لزراعة الأسنان بمستشفى المنيرة العام، بوحدة زراعة الأسنان المستحدثة و الاولى من نوعها علي مستوى وزارة الصحة كوحدة تخصصية علمية و علاجية تعنى بعلاج المرضى.

وأضاف بيان المستشفي ان القسم يقوم بتقديم احدث العلاجات باستخدام احدث التقنيات مع تدريب و تاهيل الكوادر الطبية المتخصصة، بإشراف الاستاذ الدكتور هشام عبد الحكم، أستاذ جراحة الفم و الوجه والفكين بكلية طب الاسنان بجامعة القاهرة.

يأتى ذلك ضمن خطة تطوير الخدمات العلاجية المقدمة من مستشفى المنيرة التى تقوم بخدمة قطاع كبير من المرضى بمنطقة وسط القاهرة.

قام باجراء العملية الدكتور هشام عبد الحكم، والدكتورة عبير صفوت رئيس قسم جراحة الأسنان والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتورة اسراء مجدي، وبتنسيق الدكتور محمد أصلان، تم إتباع بروتوكول الاجراءات الاحترازية و اقصى إجراءات السلامة ومكافحة العدوى.

و قال مدير المستشفي كريم سلام ان ذلك ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة، والتى تعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، و فى اطار سعيها الدائم لتقديم خدمات متطورة للاسنان بوزارة الصحة والسكان بتوجيهات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة.