بنك مصر يدعم مبادرة اتكلم مصري لأبناء المصريين بالخارج

حرص بنك مصر في إطار دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية على رعاية المرحلة الأولى من مبادرة "اتكلم مصري"، والتي شهد يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، قيام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنظيم فعالية الإطلاق الرسمي للمبادرة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري، خاصة المقيمين بالخارج، وذلك انطلاقًا من أهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي؛ حيث تتيح المبادرة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها.

هذا ويتمثل الهدف الأساسي من المبادرة تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين في الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف للوصول لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

هذا ويعد دعم البنك لتلك المبادرة تأكيدًا لدور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان، هذا ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.4 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2020/2019.

هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ حصول البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة إنترناشيونال بيزنس للأعوام 2018 و2019 و2020، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعامي 2019 و2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، هذا بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" لعامي 2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2020" من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي العالمية، هذا وتعد تلك الجوائز تتويجًا لجهود بنك مصر وتأكيدًا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية في مجال المسئولية المجتمعية.

ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع