فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: تعامل الدولة مع أزمة كورونا يجب أن يؤرخ

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن اجتماع الرئيس السيسى اليوم كان قويًا وناقش عدة محاور.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن ما وصلت إليه مصر وموقفها الحالى من أزمة كورونا والوضع الحالى يجب أن يؤرخ، داعيًا المواطنين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وأشار إلى أن ما تردد حول تصريحه بشأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية، مجرد تصريح مضروب وغير حقيقى وليس له أى أساس من الصحة، مؤكدًا أن كمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية الموجودة فى مصر هذا العام أكبر من أى كمية كانت موجودة فى الأعوام السابقة.
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