البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة بالمكسيك

استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم، الراهب القمص زكريا البراموسى كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس بالمكسيك.





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