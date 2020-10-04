فيديو.. 5 دروس لحياة الفضيلة فى عظة الأحد اليوم

وتحدث الأنبا يوليوس، عن خمسة دروس تعليمية لمن يريد أن يحيا فى حياة الفضيلة المسيحية وهى: الحب التوبة، الاتضاع، الترك "التجرد"، الإيمان. ويتبادل أحبار الكنيسة إلقاء عظة الأحد منذ انطلاقها فى مارس الماضى، ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.

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