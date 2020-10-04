ويظهر فى الفيديو الشاب، وهو يسحل أحد المسنين أثناء تواجدهما فى الشارع، ويفتخر بتصوير المشهد فى الشارع. وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الحادث داعين إلى ضرورة محاسبة الشاب على ما فعله باعتباره مخالف للقيم والتقاليد التى تربى عليها المجتمع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. شاب يسحل مسن فى الشارع.. ومطالبات بمعاقبته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.