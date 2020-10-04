وتختص اللجنة بتقديم كل أشكال الدعم لمرشحى الوفد على المقاعد الفردية، وتذليل أى عقبات قد تواجه المرشحين. وأكد الحزب، فى بيان له اليوم، إنهم يُشاركون فى انتخابات مجلس النواب على كل المقاعد الفردية بجميع محافظات الجمهورية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوفد يكلف بدراوى بتشكيل لجنة لتقديم الدعم لمرشحيه بانتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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