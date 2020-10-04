شريف النقراشى يواصل جولاته للقاء أهالى كوم حمادة وبدر

يواصل شريف النقراشى، أمين حزب المصريين الأحرار بمركز كوم حمادة، ومرشح الحزب بدائرة كوم حماده ومركز بدر جولاته فى قرى الدائرة لعرض برنامجه الانتخابى والاستماع للمواطنين.





وزار "النقراشى" قرية النجيلة ومحلة أحمد ونتما وغيرها، واستقبل الأهالى شريف النقراشى مرشح المصريين الأحرار ورمز" النسر"، بحفاوة وترحاب شديد وأعلنوا دعمه وتأييده فى ماراثون الانتخابات البرلمانية. كما استمع مرشح الحزب إلى أرائهم وطلباتهم للسعى إلى حلها. وأعرب النقراشى، عن شكره لمظاهرة الحب والتأييد التى وجدها بين الأهالى مؤكدا بأنه سيكون على العهد لخدمة الأهالى بكل قوة.

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